Jovem é torturado, queimado com ferro de passar e chapinha de cabelo pela companheira
Mulher foi presa pela Polícia Civil após jovem ficar mais de 20 dias internado após as agressões
Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (02) durante a operação Deliverance, em Montes Claros. Ela é investigada pelos crimes de tortura qualificada, ameaça e denunciação caluniosa contra o companheiro, um jovem de 21 anos.
Os crimes ocorreram em novembro do ano passado. A vítima procurou atendimento médico com graves lesões, incluindo queimaduras provocadas por ferro de passar roupa aquecido e chapinha de cabelo, além de marcas de socos, amarração nos pulsos e calcanhares e sinais de amordaçamento.
Inicialmente, o jovem afirmou à polícia que havia sido agredido por um casal conhecido, mas não apresentou as lesões na ocasião. Ele também relatou ter recebido ameaças de morte caso denunciasse os fatos. Com o tempo, seu estado de saúde se agravou: as feridas infeccionaram e ele precisou ser internado por mais de 20 dias.
Em 13 de janeiro, a vítima retornou à delegacia e detalhou toda a sequência dos fatos, o que levou à abertura de inquérito e à adoção de medidas cautelares. De acordo com a delegada Monique Bicalho, responsável pelo caso, as investigações apontaram que a autora das agressões era a própria companheira da vítima.
“As apurações indicam que as agressões foram cometidas pela atual companheira da vítima, que estava presente de forma constante, tanto no hospital quanto na delegacia”, esclareceu a delegada. A mulher também é investigada por tentar atribuir a autoria do crime a terceiros.