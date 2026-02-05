Jovem é torturado, queimado com ferro de passar e chapinha de cabelo pela companheira

Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (02) durante a operação Deliverance, em Montes Claros. Ela é investigada pelos crimes de tortura qualificada, ameaça e denunciação caluniosa contra o companheiro, um jovem de 21 anos.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os crimes ocorreram em novembro do ano passado. A vítima procurou atendimento médico com graves lesões, incluindo queimaduras provocadas por ferro de passar roupa aquecido e chapinha de cabelo, além de marcas de socos, amarração nos pulsos e calcanhares e sinais de amordaçamento.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp



Inicialmente, o jovem afirmou à polícia que havia sido agredido por um casal conhecido, mas não apresentou as lesões na ocasião. Ele também relatou ter recebido ameaças de morte caso denunciasse os fatos. Com o tempo, seu estado de saúde se agravou: as feridas infeccionaram e ele precisou ser internado por mais de 20 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 13 de janeiro, a vítima retornou à delegacia e detalhou toda a sequência dos fatos, o que levou à abertura de inquérito e à adoção de medidas cautelares. De acordo com a delegada Monique Bicalho, responsável pelo caso, as investigações apontaram que a autora das agressões era a própria companheira da vítima.

“As apurações indicam que as agressões foram cometidas pela atual companheira da vítima, que estava presente de forma constante, tanto no hospital quanto na delegacia”, esclareceu a delegada. A mulher também é investigada por tentar atribuir a autoria do crime a terceiros.