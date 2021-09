Da Redação

Jovem é socorrida com faca cravada na cabeça e sobrevive

Uma adolescente de 17 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio e levou uma facada na cabeça. O objeto ficou cravado na parte temporal do crânio, do lado esquerdo, próximo ao globo ocular. A jovem foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levada, consciente e estável, para o Hospital de Base. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (26), em Samambaia, no Distrito Federal.

continua após publicidade .

Conforme o CBMDF, além do adolescente, um homem de 24 anos também foi esfaqueado na mesma tentativa de homicídio. Ambos estavam em uma festa na quadra QN 827. A outra vítima, de 24 anos, foi atendida na QN 827, Conjunto 01, apresentando um corte na mão direita, com exposição de tendão.

Com informações do Metrópoles.