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VIOLÊNCIA

Jovem é preso em MG após matar o pai a facadas para defender a mãe de agressão

Mulher relatou à polícia que sofria violência doméstica há 30 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 09:06:13 Editado em 21.05.2026, 09:06:09
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Jovem é preso em MG após matar o pai a facadas para defender a mãe de agressão
Autor A esposa relatou que sofria violência doméstica desde o início do relacionamento - Foto: PMMG/Divulgação

Belo Horizonte - Um caso de violência doméstica terminou com um homem morto dentro de casa, em Ibirité, na Região Metropolitana da capital mineira, na noite dessa quarta-feira (20). Um filho, de 22 anos, matou o próprio pai a facadas ao tentar defender a mãe durante uma agressão.

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De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Dores do Indaiá, no bairro Palmares. Durante uma discussão entre o casal, o homem teria partido para cima da companheira, momento em que o filho interveio e atingiu o pai com golpes de faca. A vítima morreu ainda no local.

A esposa relatou aos policiais que vivia há cerca de 30 anos com o marido e que sofria violência doméstica desde o início do relacionamento. Conforme o relato, os filhos presenciavam as agressões com frequência.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou em casa alcoolizado, exaltado e fazendo xingamentos. Ele tentou enforcar a esposa e, nesse momento, o filho reagiu.

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O filho foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão da cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais ainda não divulgou detalhes sobre a investigação.

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agressão familiar Belo Horizonte homicidio Ibirité justificativa de defesa violência domestica
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