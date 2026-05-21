Jovem é preso em MG após matar o pai a facadas para defender a mãe de agressão

Belo Horizonte - Um caso de violência doméstica terminou com um homem morto dentro de casa, em Ibirité, na Região Metropolitana da capital mineira, na noite dessa quarta-feira (20). Um filho, de 22 anos, matou o próprio pai a facadas ao tentar defender a mãe durante uma agressão.

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De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Dores do Indaiá, no bairro Palmares. Durante uma discussão entre o casal, o homem teria partido para cima da companheira, momento em que o filho interveio e atingiu o pai com golpes de faca. A vítima morreu ainda no local.

A esposa relatou aos policiais que vivia há cerca de 30 anos com o marido e que sofria violência doméstica desde o início do relacionamento. Conforme o relato, os filhos presenciavam as agressões com frequência.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou em casa alcoolizado, exaltado e fazendo xingamentos. Ele tentou enforcar a esposa e, nesse momento, o filho reagiu.

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O filho foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão da cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais ainda não divulgou detalhes sobre a investigação.