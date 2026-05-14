Jovem é preso após sequestrar a ex no trabalho e exigir resgate de R$ 300 mil em SC

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (14), em Joinville, no Norte de Santa Catarina, suspeito de sequestrar a ex-companheira e exigir R$ 300 mil da família dela como resgate. A vítima foi mantida em cárcere privado sob ameaças por mais de seis horas até ser resgatada pelas autoridades.

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O crime teve início na manhã do mesmo dia, quando o homem foi até o local de trabalho da vítima, na cidade vizinha de Jaraguá do Sul. Utilizando uma réplica de arma de fogo, ele rendeu a mulher e a obrigou a entrar em seu veículo. Durante o período em que a manteve refém, o suspeito fez ameaças de morte caso a quantia exigida não fosse transferida. Para pressionar os familiares, ele utilizou o próprio aparelho celular da vítima para enviar mensagens e fotografias, formalizando a cobrança dos R$ 300 mil pela libertação.

Após o início das investigações e buscas, agentes da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) da Polícia Civil conseguiram rastrear e localizar o sequestrador no bairro Anita Garibaldi, já em Joinville. Durante a abordagem que resultou na prisão do suspeito e na libertação da mulher, os policiais apreenderam o automóvel utilizado na ação, a arma falsa e dois aparelhos celulares. O homem foi autuado e vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro.



