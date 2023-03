Jovem é preso após espancar ex-namorada até a morte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vítima já havia requerido medidas protetivas de urgência contra o ex

Um jovem, de 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (2), horas depois de espancar a ex-namorada até a morte, no Setor de Indústrias Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Guilherme Nascimento Pereira, de 29 anos, estava em um hotel em Ceilândia e será autuado na 17ª Delegacia de Polícia. Vítima já havia requerido medidas protetivas de urgência contra o ex em 2022.

continua após publicidade .

A vítima foi identificada como Letícia Barbosa Mariano, de 25 anos. O sogro da vítima estava no local quando os policiais chegaram. O pai do autor do crime estava no local quando os policiais chegaram. Segundo a polícia, Guilherme confessou a autoria do crime ao seu pai por ligação e mensagens.

- LEIA MAIS: Empresário que matou a ex-namorada é condenado a 22 anos de prisão

continua após publicidade .

O crime ocorrido durante a madrugada, por volta das 4h30, já era anunciado. Letícia havia denunciado Guilherme, na época seu namorado, por ameaça e lesão corporal. Na ocasião, Letícia Mariano alegou que namorou o autor por cerca de cinco anos e terminou o relacionamento em junho de 2022. Ela descreveu Guilherme como “profundamente possessivo e ciumento” e disse que ele não aceitava o fim do relacionamento.

Vizinhos da vítima, dizem ter ouvido barulho de briga e choro de criança vindo do apartamento da mulher na madrugada desta quinta. Segundo a polícia, Letícia e Guilherme são pais, mas não têm filhos em comum.

Além do feminicídio, o autor também tem passagens por roubo.

As informações são do Metropoles.

Siga o TNOnline no Google News