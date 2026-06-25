Jovem é preso após envenenar e tentar matar a própria mãe a pedido da namorada; veja mensagens

Um jovem de 22 anos, identificado como Nicolas do Carmo, foi preso acusado de tentar matar a própria mãe, Aparecida Francisca dos Santos Nunes, por meio de envenenamento. O caso ocorreu em Mairiporã, na Grande São Paulo, na quarta-feira (24), e ganhou repercussão após a divulgação de mensagens que detalhariam o suposto plano criminoso.

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De acordo com o boletim de ocorrência, Nicolas e a namorada, uma adolescente, são suspeitos de colocar veneno na comida da vítima durante meses. As investigações apontam que, diante da demora para que o plano surtisse efeito, o casal teria discutido outras formas de cometer o crime.

A suspeita veio à tona depois que Margarida dos Santos Moussa, irmã de Aparecida, teve acesso ao celular de Nicolas durante uma discussão envolvendo movimentações financeiras consideradas suspeitas nas contas da vítima.

Ao analisar as mensagens no WhatsApp, ela encontrou conversas que, segundo a investigação, mostram Nicolas e a namorada discutindo a utilização de veneno para ratos e veneno para formigas na alimentação de Aparecida e de seu companheiro, Wescley Correa Bandeira.

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Em uma das mensagens, Nicolas teria enviado uma foto de um alimento supostamente contaminado e escrito: “Pronto, veneno pronto. Tô nervoso, amor. Tive que macetar, era em grão.”





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

As conversas também indicariam discussões sobre detalhes relacionados ao possível velório da vítima.

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Segundo depoimentos prestados à polícia, Aparecida sofria há cerca de um mês com dores abdominais, vômitos e episódios constantes de mal-estar. O companheiro dela também relatou sintomas semelhantes, incluindo diarreia intensa e sangramento nas fezes.

Os dois foram encaminhados ao Hospital Anjo Gabriel após a denúncia e receberam atendimento médico devido à suspeita de envenenamento.

Durante o interrogatório, Nicolas admitiu ter colocado veneno para formigas na comida da mãe e do padrasto, mas negou ter utilizado chumbinho, e ele ainda afirmou que a ideia do crime teria partido da namorada.

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O jovem também confessou ter realizado movimentações financeiras indevidas utilizando cartões bancários da mãe.

De acordo com a investigação, a adolescente, que está grávida de sete meses, teria incentivado Nicolas a cometer o crime para que o casal pudesse viver sem interferências da família.

A jovem foi ouvida na presença de um responsável legal e poderá responder por ato infracional equivalente aos crimes investigados.

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Diante das evidências reunidas, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante de Nicolas em prisão preventiva. Os investigadores também pediram a internação provisória da adolescente na Fundação Casa e a quebra de sigilo dos celulares apreendidos para aprofundar as apurações.

Aparecida ainda solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

O caso segue sob investigação para esclarecer a extensão do suposto envenenamento e identificar se outros crimes foram praticados pelo casal.

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Informações: Bacci Notícias

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