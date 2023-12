Jovem é morto durante assalto por detento em ‘saidinha temporária’

Um detento é suspeito de ter assassinado um jovem de 23 anos durante uma tentativa de assalto em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. O caso ocorreu na terça-feira (26) e, segundo a Polícia Civil, o autor do crime havia sido beneficiado com a saída temporária do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí quando cometeu a ação.

De acordo com as informações do site de notícias ND Mais, um amigo da vítima, identificada como Gustavo Ernst Martins, recebeu uma ligação por volta das 12h de terça-feira (26), em que viu o jovem caído no chão, machucado e gemendo de dor. Um homem que estava no local afirmou que uma ambulância estaria a caminho, e que ele iria para um hospital.



No entanto, assim que o rapaz foi à instituição de saúde, não encontrou o amigo lá. Então, ele ligou para o telefone de Gustavo, que atendeu e informou que estava em outro hospital.

Este amigo foi até à unidade e conversou com a vítima, que contou que um “nóia” com gorro do Papai Noel deu um golpe com um pedaço de pau e tentou tirar a sua pochete, mas ele resistiu.

O Gustavo destacou ainda que foi agredido pelo criminoso logo após deixar a motocicleta em uma oficina. Ele saiu para comprar um adesivo e foi surpreendido pelo assaltante.

Nesta quarta (27), o amigo tentou contato novamente pelo telefone da vítima, que foi atendido por um assistente social. Ela pediu que ele fosse urgentemente ao hospital, e ao chegar lá informou que o rapaz sofreu um traumatismo craniano e morreu.



Como a vítima não possuía parentes na região, o amigo dele comunicou a mãe do jovem, que mora em Londrina (PR) e estaria a caminho de Balneário Camboriú.

Jovem foi socorrido pelo Samu

O Samu foi acionado para socorrer a vítima e a encaminhar ao hospital, e realizou o atendimento também do suspeito, que estaria em um possível surto psicótico.

As forças de segurança da cidade só tomaram conhecimento do caso nesta quarta, quando a família da vítima foi registrar um boletim de ocorrência.

O suspeito do crime saiu da penitenciária no dia 20 de dezembro e retornou nesta quarta, de forma voluntária.

As informações são do ND Mais.

