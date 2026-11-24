Após a prisão do autor do homicídio, moradores atearam fogo no carro e na casa do homem

Um jovem de 27 anos morreu após ser atingido por 17 golpes de enxada em um bar em Águas Lindas de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal (DF), na tarde deste sábado (21). Um homem de 52 anos foi preso em flagrante momentos depois do homicídio.

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Informações preliminares apontam que os dois bebiam no bar quando começaram a discutir. Segundo relatos, o homem de 27 anos teria ficado alterado, incomodado outras pessoas e sido expulso. Depois do desentendimento, ele teria ido para casa, buscado uma enxada e voltado ao bar.

O homem de 52 anos estava sentado de costas quando foi atingido com golpes na cabeça. Ele conseguiu tomar a enxada e atingiu o homem de 27 anos 17 vezes. A vítima morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito.

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O homem de 52 anos foi preso por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) quando seguia em direção à própria casa.

Os dois tinham registros policiais anteriores. O homem de 52 anos tinha duas passagens por tentativa de homicídio. O homem de 27 anos tinha registro por tráfico de drogas.

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Após a prisão, moradores atearam fogo no carro e na casa do homem de 52 anos em represália ao crime. Policiais militares tiveram que conter os populares.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) apura a dinâmica do caso, incluindo a possibilidade de legítima defesa.