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Jovem é morto a tiros durante abordagem policial em Moema

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um jovem de 20 anos foi morto após ser baleado durante uma abordagem feita por policiais militares na madrugada de sábado, 10, em Moema, zona sul de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirma que está apurando a morte de Gustavo Munis de Santana.

De acordo com a SSP, as polícias Civil e Militar investigam as circunstâncias da morte. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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"A conduta dos agentes será apurada por meio de Inquérito Policial Militar (IPM). A SSP não tolera desvios de conduta dos seus agentes e em caso de eventuais irregularidades, os responsáveis serão punidos com rigor", disse.

As armas dos policiais e o celular da vítima foram apreendidas para perícia. As imagens registradas pelas câmeras corporais durante a ação também foram solicitadas para análise.

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morte policiais SP violência
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