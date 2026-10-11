Jovem é morto a tiros durante abordagem policial em Moema

Um jovem de 20 anos foi morto após ser baleado durante uma abordagem feita por policiais militares na madrugada de sábado, 10, em Moema, zona sul de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirma que está apurando a morte de Gustavo Munis de Santana.

De acordo com a SSP, as polícias Civil e Militar investigam as circunstâncias da morte. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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"A conduta dos agentes será apurada por meio de Inquérito Policial Militar (IPM). A SSP não tolera desvios de conduta dos seus agentes e em caso de eventuais irregularidades, os responsáveis serão punidos com rigor", disse.

As armas dos policiais e o celular da vítima foram apreendidas para perícia. As imagens registradas pelas câmeras corporais durante a ação também foram solicitadas para análise.