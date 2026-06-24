Jovem é morta e suspeito confessa que ‘tentou expulsar demônios’

Uma mulher de 29 anos, identificada como Marceli de Oliveira Gottardo, morreu após ser agredida dentro de um apartamento em um condomínio em Vitória, no Espírito Santo, na noite de domingo (21). O principal suspeito do crime, Brian Fernando Giménez Souza, de 26 anos, foi preso em flagrante.

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De acordo com a Polícia Militar, o homem afirmou que passou a tarde consumindo drogas com a vítima e que, após o uso de entorpecentes, acreditou que a mulher estaria "possuída por demônios", motivo pelo qual teria iniciado as agressões.

Marceli foi encontrada por volta das 20h30, caída no chão do apartamento, apresentando convulsões. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram socorrê-la, mas a vítima não resistiu e morreu durante o atendimento.

Um vizinho foi o primeiro a entrar no imóvel após o suspeito pedir ajuda. Segundo ele, a mulher estava espumando pela boca e apresentava diversas marcas pelo corpo.

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"Percebi lesões principalmente na região do pescoço, além de um ferimento próximo à orelha. Também havia substâncias semelhantes a drogas no sofá", relatou o morador.

Ainda de acordo com testemunhas, Brian apresentou comportamento alterado e, em determinado momento, teria se aproximado da vítima dizendo que estava tentando expulsar demônios.

Moradores do condomínio afirmaram ter ouvido gritos vindos do apartamento horas antes da chegada do socorro. Eles relataram que uma voz feminina gritava e falava de forma desconexa.

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Uma estudante de enfermagem que auxiliou nos primeiros atendimentos também observou sinais de agressão na vítima, incluindo uma marca roxa e profunda na região do pescoço. Próximo ao corpo, foi encontrada uma corrente quebrada.

Durante as buscas no apartamento, policiais apreenderam um pino com cocaína e outros recipientes vazios da substância.

Em nota, a Polícia Civil informou que Brian Fernando Giménez Souza foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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O corpo de Marceli de Oliveira Gottardo foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para a realização dos exames periciais antes de ser liberado aos familiares.

Informações: G1

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