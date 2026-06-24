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FEMINICÍDIO

Jovem é morta a facadas pelo ex após dizer que estava solteira em rede social

Ela havia se separado a cerca de uma semana antes

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 13:35:55 Editado em 24.06.2026, 13:35:50
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Jovem é morta a facadas pelo ex após dizer que estava solteira em rede social
Autor Foto: Reprodução

A jovem Yasmin Rodrigues, de 24 anos, foi assassinada a facadas na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (22). Durante o ataque, a mãe da vítima também foi ferida.

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Segundo relatos de testemunhas, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Yasmin, que não teria aceitado o fim do relacionamento.

De acordo com familiares, a jovem havia se separado do ex-marido cerca de uma semana antes do crime e estava morando com a mãe e o padrasto.

As informações apontam que o suspeito teria se irritado após uma publicação feita por Yasmin nas redes sociais. Em uma caixa de perguntas no Instagram, a jovem respondeu que estava solteira, o que teria provocado a reação do ex-companheiro.

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A mãe de Yasmin também foi atingida durante o ataque e precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Ela permanece sob acompanhamento médico.

Yasmin deixa uma filha pequena. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para localizar o suspeito, que segue foragido.

Informações: Rede Massa / Bacci Notícias

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Crime homicidio investigação policial relacionamento abusivo rio de janeiro Violência contra a mulher
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