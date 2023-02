Jovem é internada na UTI em estado grave após cheirar pimenta; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A unidade de saúde divulgou informações sobre o estado de saúde da jovem nesta terça-feira (21)

Uma jovem, de 25 anos, precisou ser encaminhada às pressas a um hospital de Anápolis, em Goiás, e está internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Matheus Lopes de Oliveira, namorado da vítima, identificada como Thais Medeiros de Oliveira, informou que ela tem asma e passou mal após cheirar pimenta.

continua após publicidade .

Ainda conforme o rapaz, o fato ocorreu na última sexta-feira (17), quando eles estavam almoçando. "Ela estava com meus pais na cozinha, e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou o namorado.

Matheus contou que, a princípio, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Ele não sabe qual o tipo de pimenta que ela teve contato.

continua após publicidade .

Leia também: Menina vai ao hospital por conta de gripe e sai com paralisia cerebral

Depois de ser reanimada, Thais foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde permanece internada. A unidade de saúde divulgou informações sobre o estado de saúde da jovem nesta terça-feira (21).

A instituição disse que ela apresentou uma melhora do quadro respiratório, apesar de ter febre durante a madrugada. Além disso, a paciente será submetida a uma avaliação do cérebro após tomografia mostrar um endema cerebral.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News