Da Redação

Jovem é hospitalizada após consumo excessivo de energéticos

Uma adolescente de 17 anos de Zurique, na Suíça, precisou ser hospitalizada após sofrer um desmaio provocado por fortes dores no coração, no último dia 15. Mascha K. costumava tomar até 12 latas do energético Red Bull por dia.

continua após publicidade .

Ela estava na escola quando passou mal e foi levada às pressas por uma amiga ao pronto-socorro do Hospital Cantonal Winterthur, de acordo com o jornal suíço Blick.

“Você só percebe que está bebendo muito quando já é tarde demais”, disse Mascha em seu perfil do Tik Tok no dia em que estava no hospital.

continua após publicidade .

A jovem afirma que começou a beber grandes quantidades de energético quando começou a trabalhar como aprendiz e as dores no coração passaram a ser comuns em sua rotina, mas nunca deu atenção a elas.

“Comecei a beber bastante no trabalho, começou com uma lata pela manhã, depois uma a cada intervalo, depois do trabalho, à noite com os colegas. Eu precisava beber um pouquinho de manhã para acordar. As bebidas energéticas são viciantes”, lembrou ao noticiário. “Quando eu disse aos médicos quanto Red Bull eu bebo por dia, eles disseram que este era o motivo das dores”, contou.

Ainda no hospital, a equipe médica afirmou que a adolescente precisaria diminuir significativamente a ingestão do energético ou voltaria a ser internada. Ela contou que reduziu o consumo para duas latas por dia, mas ainda sente o coração acelerado quando recorre ao energético para se manter desperta.

Com informações: Metrópoles