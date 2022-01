Da Redação

Jovem é flagrada jogando recém-nascido na lixeira; vídeo

Uma jovem de 18 anos foi flagrada por câmeras de segurança jogando um bebê recém-nascido em uma lixeira. O caso aconteceu em Hobbs, Novo México (EUA), no último dia 7, conforme a polícia local. A mulher foi acusada formalmente na segunda-feira (10).

De acordo com os agentes, três pessoas estavam vasculhando a lixeira em busca de objetos de valor quando descobriram o bebê em um saco de lixo. A criança ainda estava com o cordão umbilical. Segundo os agentes, o bebê ficou na lixeira por aproximadamente seis horas.

Jovem é flagrada jogando recém-nascido na lixeira; vídeo - Vídeo por: Reprodução Após ser resgatada, a criança foi levada para um hospital em Lubbock, no Texas, e está estável. Por meio das imagens das câmeras de segurança, os investigadores conseguiram rastrear o carro da suspeita Alexis Avila.

Aos agentes, a mulher contou que não sabia que estava grávida até 6 de janeiro e teve o bebê um dia depois. De acordo com Ávila, ela “entrou em pânico” depois de dar à luz, colocou o bebê em um saco de lixo e dirigiu antes de jogar a criança na lixeira.

Avila foi acusada de tentativa de homicídio. A polícia disse que está tentando entrar em contato com o pai da criança, que eles acreditam ser menor de idade. Avila disse aos agentes que terminou o relacionamento com ele no ano passado.

