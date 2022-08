Jovem é encontrado morto após festival na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

Raisa Toledo, Especial para o Estadão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um jovem de 24 anos morreu após um festival no sábado, 13, que reunia baterias universitárias e shows na Pedreira Paulo Leminski, um dos principais espaços utilizados para grandes eventos em Curitiba. De acordo com informações da Polícia Civil, que investiga o caso, Phelipe Lourenço foi encontrado com vida, atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boa Vista, mas não resistiu.

continua após publicidade .

Em pronunciamento nas redes sociais, a organização do evento informou que está contribuindo com as autoridades na apuração dos fatos e que as imagens das câmeras de monitoramento demonstram que, após o encerramento do evento e esvaziamento do local, o jovem teria retornado à Pedreira e se dirigido a uma área de acesso restrito na divisa com a Ópera de Arame, ponto turístico da cidade, onde teria caído no lago em que foi encontrado. Em pronunciamento, a Pedreira Paulo Leminski disse lamentar profundamente o ocorrido e afirmou acompanhar a elucidação dos fatos.

A organização do evento diz não terem sido encontrados, nas imagens, sinais de confronto ou agressão contra o jovem, o que é contestado pela família e amigos de Phelipe. A Polícia Civil informou que equipes estão no local da morte verificando a autenticidade das imagens das câmeras e testemunhas estão sendo ouvidas.

continua após publicidade .

No domingo, 14, amigos de Phelipe se reuniram para pedir por justiça e pela apuração das circunstâncias de sua morte em frente à pedreira. Quando descobriram que o local abriria ao público, protestaram quebrando a vitrine de uma loja de souvenires.