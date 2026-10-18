Jovem é encontrado com faca cravada no pescoço após bebedeira com ex-mulher

Caso ocorreu após casal retornar de um evento; a mulher nega autoria e afirma que o rapaz feriu a si mesmo

Um jovem de 22 anos foi encontrado com ferimentos de faca no pescoço e no ombro na manhã deste domingo (18), sobre a cama de sua residência, localizada no bairro Caladinho, zona sul de Porto Velho (RO). O rapaz foi socorrido logo após ter passado a madrugada ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da ex-companheira.

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De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima e a mulher haviam participado de uma festa de forró na noite anterior. Após o evento, ambos seguiram para a casa do jovem, onde continuaram a beber. Já nas primeiras horas da manhã, ele foi achado ensanguentado no quarto. O serviço de emergência médica foi acionado, realizou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A Polícia Militar compareceu ao local do incidente para registrar a ocorrência e colher os relatos preliminares. Durante o depoimento aos agentes de segurança, a ex-companheira negou ter esfaqueado o rapaz. Segundo a versão apresentada por ela, o próprio jovem teria provocado os cortes em seu corpo. As autoridades policiais agora investigam o caso para confrontar os depoimentos e esclarecer as reais circunstâncias do episódio.



