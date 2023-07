Jovem é encontrada morta, nua e com travesseiro sobre o rosto

Seguindo sua rotina semanal, a recrutadora Dallliene de Cássia Brito Pereira, de 22 anos, voltou ao apartamento que dividia com uma amiga, em São Paulo, por volta das 21h de sexta-feira (30). Aproximadamente nove horas depois, ela foi encontrada morta, nua e com um travesseiro sobre o rosto, deitada em sua cama, no 9º andar de um edifício no distrito de Santo Amaro.

As circunstâncias do crime, assim como sua autoria, têm deixado a polícia de São Paulo intrigada até o momento.

Instantes antes de o corpo de Dalliene ser encontrado sem vida, vizinhos e uma amiga com a qual residia afirmaram em depoimento terem ouvido sons no apartamento.

Em áudios feitos por um vizinho, e já apreendidos pela polícia, é possível ouvir uma voz feminina dizendo “me solta” e “socorro”, “além do som da cama rangendo”, configurando-se “eventual crime de estupro”, de acordo com registros da Polícia Civil de São Paulo.

O barulho parou por volta das 6h, quando o mesmo vizinho que gravou os pedidos de socorro afirmou ter ouvido “a porta se fechando”, indicando que alguém teria saído do apartamento.

Uma questão, porém, intriga a polícia. Há somente uma chave, que era usada pela vítima e sua amiga. Ela foi encontrada na tranca, na parte de dentro do imóvel, que estava fechado.

