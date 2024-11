Jovem é encontrada morta dentro de carro submerso após temporal

continua após publicidade

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para comparecer às margens do Rio Caxambu, em Jundiaí (SP), após um veículo ser encontrado submerso no local. De acordo com a corporação, havia uma jovem de 25 anos morta dentro do automóvel.

Ainda conforme os bombeiros, trata-se de Mayara Santos Oliveira, que desapareceu durante o temporal que atingiu o município paulista na noite de quinta-feira (24). O corpo foi reconhecido pelos familiares. Mayara era casada e deixou um bebê de quatro meses.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Defesa Civil de São Paulo confirma mais uma morte após temporal

De acordo com a família, Mayara desapareceu quando retornava para casa, no Jardim Pacaembu, em seu automóvel Ford Ka, após dar carona para uma amiga que reside no bairro Eloy Chaves. No trajeto, ela foi surpreendida pelo temporal. Como não chegou em casa, o marido acionou a polícia.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém para fazer parte dos nossos grupos



Com informações do site Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News