Da Redação

Jovem é empurrado de mureta e cai de altura de 6 metros

Um jovem de 21 anos precisou ser socorrido pelo SAMU após supostamente ter sido empurrado e cair de uma altura de seis metros de uma mureta. Equipes dos bombeiros que estiveram no local informaram que o jovem sentia fortes dores na coluna após a queda. O caso ocorreu na Rua Sapucaí, no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte na noite dessa sexta-feira (6).

continua após publicidade .

De acordo com as informações que constam no boletim da Polícia Militar, a vítima foi abordada por um desconhecido, enquanto ela namorava encostada na mureta. Aos policiais, o namorado do jovem que sofreu a queda disse que o companheiro e ele riam e namoravam quando uma pessoa se aproximou, questionou o motivo pelo qual eles estavam sorrindo, e empurrou o rapaz.

O caso foi registrado na PM como lesão corporal. Os PMs não conseguiram localizar o suspeito de ter empurrado o jovem da mureta e a Polícia Civil investiga o caso.

continua após publicidade .

Com informações o tempo.