Jovem é demitida após compartilhar salário no TikTok; saiba mais

A jovem se deu mal ao revelar que os seus contracheques tiveram um grande aumento

Uma usuária da rede social TikTok perdeu o emprego após revelar em uma rede social quanto ganhava. Lexi Larson era recém contratada de uma empresa de tecnologia, em Denver, nos Estados Unidos. A jovem se deu mal ao revelar que os seus contracheques tiveram um grande aumento.

No vídeo postado no mês de junho, Lexi conta que seus impostos aumentaram depois que mudou de emprego e seu salário anual teve um aumento de 20 mil dólares, passando de 70 mil para 90 mil.

O vídeo viralizou e ela foi demitida duas semanas depois de ter iniciado em um novo cargo. Em um novo vídeo postado na rede social, a jovem disse:

Algumas semanas atrás, comecei a compartilhar sobre como consegui um emprego na indústria de tecnologia… Hum, bem, não trabalho mais nesse emprego porque eles me demitiram”

No novo vídeo, Lexa contou que estava muito nervosa e com medo de divulgar outras informações porque teve que assinar vários documentos quando foi demitida, e explicou brevemente que os seus chefes não gostaram de encontrar as suas declarações no TikTok.

“Eles disseram que eu ter essa conta era uma preocupação de segurança porque eu poderia postar algo privado sobre a empresa. Perguntei: ‘Quebrei alguma política? Postei algo no TikTok que seja uma preocupação de segurança?’ E eles disseram que não neste momento, mas que poderia acontecer a qualquer momento no futuro, então eles simplesmente não vão correr esse risco” explicou ela.

A jovem disse que entrou em pânico quando recebeu a notícia da demissão e chorou por vários dias. Após se recuperar, Lexi decidiu ligar para o seu antigo chefe, explicou o que tinha acontecido e conseguiu recrutar o emprego anterior. Veja:









