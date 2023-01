Jovem é atropelado enquanto dançava Anitta no meio da rua; assista

Da Redação

O acidente foi registrado enquanto a vítima comemorava o Réveillon com alguns amigos, no Equador

Um jovem foi atropelado enquanto dançava a coreografia da música "Envolver", da cantora brasileira Anitta. O acidente foi registrado enquanto a vítima comemorava o Réveillon com alguns amigos, no Equador.

Câmeras de segurança gravaram o momento, e o vídeo do atropelamento circula nas redes sociais chocando os internautas. Nas imagens é possível ver que os jovens comemoravam a chegada do ano novo vestidos de viúva, uma tradição no país.

No registro (assista no final da matéria), dois jovens estão dançando na frente de um carro, no meio da rua. Um dança no capô do veículo, em pé, enquanto o jovem que foi atropelado está fazendo a coreografia no chão, em frente ao automóvel.

Quando o jovem que estava em pé sai da frente do carro, o condutor acelera e passa por cima do jovem que estava no chão. O motorista fugiu enquanto amigos da vítima o ajudavam a levantar. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital local com uma fratura no punho.

Fonte: Informações RicMais.

