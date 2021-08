Jovem é atacada e arrastada por crocodilo de 3,6 metros

Da Redação

Uma jovem, de 18 anos, escapou por pouco da morte. Kiana Hummel foi atacada por um crocodilo de aproximadamente 3,6 metros, em Puerto Vallerta, no México.

continua após publicidade .

Hummel vive nos Estados Unidos (EUA), mas estava passando as férias em um resort no México. Durante a madrugada, a mulher decidiu nadar no mar. Ao mergulhar, algo inesperado aconteceu, ela sentiu algo mordendo sua perna e tentando puxá-la para baixo.

Assustada, Kiana começou a gritar por socorro. A jovem desferiu inúmeros chutes para fugir do animal.

continua após publicidade .

O réptil soltou a moça após ser atingido pelos golpes. A garota ainda acertou o réptil algumas vezes mais, quando ele tentou, novamente, abocanhar seu tornozelo. "Não achei que fosse sair da segunda vez. Foi realmente ruim e traumatizante", disse em uma entrevista ao canal ABC, já de volta aos EUA e internada em um hospital local.

Um grupo de pessoas que ouviu os gritos ajudou a jovem. Sarah Laney, uma das pessoas que testemunhou a cena, disse que ficou chocada.

"Foi definitivamente uma das coisas mais loucas e assustadoras que já experimentei. Honestamente, nunca esquecerei quando a cabeça do crocodilo saiu da água. Acabei de entrar em choque"

Os músculos e tecidos da perna da vítima foram atingidos profundamente e ela ainda não consegue se locomover sozinha.