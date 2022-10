Jovem é agredido após se recusar a revezar aparelho em academia; vídeo

Da Redação

O momento foi registrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento

Um jovem, de 18 anos de idade, foi brutalmente agredido após se negar a revezar o aparelho em que se exercitava, em uma academia no bairro do Costa Azul, em Salvador, Bahia. A vítima teve a mandíbula fraturada e perdeu um dente. Assista no final da matéria

O momento foi registrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento e, conforme as imagens, é possível ver Gustavo Pinheiro sentado sobre o aparelho, enquanto descansa após uma série de exercícios. Nesse momento, um frequentador, usando um boné, se aproxima e conversa com o jovem.

Entrevistado para o UOL, Gustavo afirma que o homem queria usar o aparelho em que estava, mas ele se recusou a sair. "Eles me intimaram a revezar, não chegaram nem a pedir, foi uma coisa mais agressiva", contou o jovem. "Então eu respondi: 'Hoje não estou muito a fim, não estou muito legal'. Ele não aceitou minha resposta e já começou a discutir comigo, me xingar, perguntando se eu era dono da academia".

Depois da interação, Gustavo continuou com a sua sequência de exercícios. O homem de boné e outro homem, vestido com uma camiseta vermelha, começam a rondá-lo e cochichar. Incomodado, o jovem reclama com eles e, logo em seguida, a vítima recebe o primeiro soco.

"Quando eu recebi o soco, na realidade eu estava discutindo com o amigo dele [o homem de camiseta vermelha]. Ele veio por trás do amigo dele, eu nem estava esperando", afirmou Gustavo.



Em questão de segundos, o agressor desfere o segundo soco, quando a vítima enfim se desequilibra e bate com força a cabeça na estrutura de ferro de outro aparelho. Depois permanece sentada, com muita dor.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil, na 9ª DP, no bairro Boca do Rio, que está investigando a prática dos delitos de lesão corporal grave, ameaça e dano, já que o relógio do rapaz foi danificado durante a agressão.

Fonte: Informações do UOL.



