Jovem é agredida pelo namorado por beber cerveja 'sem permissão dele'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As agressões se iniciaram na noite de sexta-feira (9), e cessaram somente na madruga de sábado (10), quando ela conseguiu fugir e ir a uma delegacia

Uma estudante de direito precisou ir à delegacia de polícia, na madrugada do último sábado (10), após ser agredida pelo namorado, em Goiânia, Goiás. De acordo com Isabella Lacerda, de 20 anos, o companheiro a atacou com uma arma e mordidas após ela beber cerveja "sem a permissão dele". Ainda conforme ela, isso teria causado irá no rapaz.

continua após publicidade .

“Ele tentou me matar. Está sendo muito difícil, pois vivi mais de uma hora de tortura. Fui espancada com uma arma, fui mordida, luxou minhas mãos, todo meu corpo. Ele arrancou quase todo meu cabelo”, desabafou a jovem. As agressões acabaram somente quando Isabella conseguiu fugir.

Leia mais: Procurado por violência doméstica, agressor é flagrado com drogas

continua após publicidade .

Ferida, ela foi à delegacia, onde denunciou o companheiro, identificado como Thiago Brandão Abreu, de 40 anos. Segundo as informações da Polícia Civil, o sujeito foi preso em flagrante.

Apesar de ter sido preso, a estudante alega que tem medo de que Thiago tente matá-la outra vez. A jovem contou às autoridades que começou a ser agredida pelo empresário na noite da última sexta-feira (9), data em que ocorreu o jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo.

Nesse dia, ela havia ido almoçar na casa de familiares e, em um determinado momento, realizou uma ligação de vídeo para o namorado sem querer. Nessa hora, ele teria visto pela imagem que ela estava tomando cerveja, o que teria o irritado.

continua após publicidade .

Após chegar em casa, já à noite, Isabella disse que o homem foi até a porta e exigiu que ela saísse para que eles conversassem. Além disso, ela contou que ele ainda ameaçou matar o irmão dela. “Ele disse ‘saia aqui que eu quero ter uma conversinha com você e se o seu irmão entrar no meio, vou dar um tiro nele’”, contou Isabella.

Depois disso, Isabella disse que saiu de casa e foi obrigada, sob amaça de uma arma de fogo, a entrar no carro dele. Ela falou que ele a agarrou com força, puxou seus cabelos, deu vários murros e, com uma pistola, deu vários golpes no braço e no rosto dela. Ela disse ainda que ele a ameaçou de morte.

Segundo a estudante, durante as agressões, o homem ficou andando com o carro pela região. Ela contou que os atos de violência só pararam quando a mãe dela chegou ao local, após ela conseguir enviar a localização para ela.

continua após publicidade .

A mãe de Isabella, então, teria convencido o agressor a deixar a jovem sair do carro. Depois disso, elas chamaram a Polícia Militar e foram para a delegacia, onde a vítima fez um boletim de ocorrência. Depois, ela passou por exames no Instituto Médico Legal (IML).

A estudante teme que ele possa voltar a ameaçar ela e a família dela. “Eu e minha família corremos perigo”, completou.



Isabella conta que tinha um relacionamento com Thiago há cerca de 11 meses, mas ficou surpresa pela atitude agressiva dele. Segundo a jovem, o homem é atirador esportivo e sócio de uma empresa de caça e pesca que vende armas e munições. Ela contou ainda que ele sempre carrega uma arma de fogo.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News