Jovem é acusado de matar 3 irmãos enquanto pais estavam fora

Um adolescente de 15 anos foi acusado de atirar e matar três irmãos em uma casa em uma cidade do Alasca, nos Estados Unidos (EUA). Após atingir as crianças, ele teria disparado contra si mesmo, informaram autoridades locais nessa quarta-feira (27). Os pais não estavam em casa no momento do crime.

A polícia estadual foi acionada por volta das 16h de terça-feira (26), após vizinhos escutarem tiros no interior da residência. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram os corpos das quatro vítimas — de 5, 8 e 17 anos, e do suposto autor dos disparos.

Outras três crianças, todas menores de 7 anos, estavam na casa e não ficaram feridas, segundo o comunicado das forças de segurança. O caso está sendo investigado, e a motivação do crime ainda não foi confirmada.

