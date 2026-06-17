Jovem é achada morta e amarrada dentro de porta-malas em canavial
Luana estava com os braços e as pernas amarrados e tinha uma sacola plástica cobrindo a cabeça
Uma jovem de 29 anos, identificada como Luana Cristina Boldrim, foi encontrada morta dentro do porta-malas de um carro abandonado em canavial em Catanduva (SP). O corpo foi localizado na noite de segunda-feira (15), poucas horas após o desaparecimento da vítima.
📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana
Segundo a Polícia Civil, Luana estava com os braços e as pernas amarrados e tinha uma sacola plástica cobrindo a cabeça. A perícia foi acionada e o caso é investigado como homicídio.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Dois homens foram detidos logo após o crime e confessaram participação durante depoimento. Os suspeitos afirmaram à polícia que foram à residência da vítima para cobrar uma dívida relacionada à comercialização de produtos farmacêuticos. Segundo eles, Luana foi levada à força até um canavial, onde morreu. A Polícia Civil apura se essa versão é verdadeira e qual foi a participação de cada suspeito.
Na manhã de terça-feira (16), um terceiro homem apontado como envolvido também foi preso. Os três permanecem à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.
O corpo de Luana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar a causa da morte e auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime. As investigações continuam.