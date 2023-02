Jovem dorme com lente de contato e acorda cego de um olho; entenda

Da Redação

O norte-americano Mike Krumholz, de 21 anos, nunca imaginou que poderia acordar cego após dormir por apenas 40 minutos. Mesmo sabendo que não se pode dormir usando lentes de contato, Krumholz fazia isso com certa frequência. Em dezembro de 2022, após um breve cochilo, acordou sentindo algo de anormal em seus olhos. A Acanthamoeba, um parasita que vive na água doce, havia se instalado no olho direito dele.

Ele procurou ajuda médica, mas foi diagnosticado erroneamente com herpes simples tipo 1 e recebeu indicações para tomar antibióticos. Os medicamentos prescritos, no entanto, agravaram a situação dele. Em dia 21 de janeiro, após uma bateria de exames, os médicos chegaram ao diagnóstico correto: uma ceratite (infecção ocular) causada pela ameba.

Transplante

Devido à gravidade da situação, Krumholz precisou de uma cirurgia de recobrimento conjuntival, que consiste na transposição do tecido da conjuntiva do olho saudável sobre a lesão na córnea do olho afetado. Além disso, ele realizou uma terapia fotodinâmica para tentar amenizar os danos causados pela ceratite.

Atualmente, o rapaz segue sem enxergar e convive com uma sensibilidade extrema nos olhos, que o impede de trabalhar, estudar e até mesmo usar o celular. “Não sei explicar uma dor como essa. Passo parte do dia no meu quarto, com as persianas fechadas e todas as luzes apagadas”, afirmou Krumholz, ao jornal Daily Star.

Ele espera ser elegível em breve para um transplante de córneas, que pode lhe devolver ao menos 50% da visão.

As informações são do Metrópoles.

