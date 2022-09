Jovem desiste de ser 'Ken Humano' e vira auxiliar de pedreiro

Da Redação

Mesmo distante das cirurgias, ele ainda compartilha vídeos e fotos caracterizado como o personagem

Felipe Máximo Dias de Oliveira, de 18 anos, desistiu de se tornar o "Ken Humano" e virou auxiliar de pedreiro. O jovem, que mora em Peruíbe, São Paulo, se tornou tema de uma reportagem do g1, em 2020, após fazer uma lista com mais de 40 procedimentos cirúrgicos para que ficasse parecido com o boneco.

Por meio das redes sociais, o rapaz anunciou que desistiu de se transformar no personagem e que agora está focado no trabalho. Mesmo distante das cirurgias, ele ainda compartilha vídeos e fotos caracterizado como o personagem do 'universo' da boneca Barbie, mas sem os mesmo objetivo de passar por intervenções cirúrgicas.

"Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver", afirmou Felipe, ao anunciar a desistência das modificações corporais.

Felipe, que também é conhecido como "Mr. Adam", disse que está morando sozinho. O rapaz vivia com a irmã, porém, ela foi para Portugal. Para poder se sustentar e pagar o aluguel da residência em que vive, o jovem aceitou uma proposta de trabalho oferecida pelo tio e o padrasto, que trabalham há muitos anos em obras.

"Com toda a dificuldade para trabalhar e precisando urgentemente de emprego acabei aproveitando a oportunidade que eles puderam me dar. Já tinha uma leve experiência [na função] então deu certinho".



"Não só tenho orgulho do meu trabalho mas também gosto de estar na obra, né... Na construção civil", afirmou.

