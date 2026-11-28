O corpo de Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, foi localizado na sexta-feira (27) em uma área de mata fechada próxima ao Parque Estadual da Cantareira, em Guarulhos, na Grande São Paulo, oito dias após ele desaparecer ao sair de casa de moto elétrica para o estágio na Zona Norte da cidade. Segundo dados divulgados, o jovem foi encontrado pouco antes das 12h, a cerca de 700 metros do ponto onde sua motocicleta elétrica havia sido achada no domingo (22).

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As buscas mobilizaram policiais militares e brigadistas florestais em um local de difícil acesso, marcado por lama, muitos buracos e ausência de sinal de celular. De acordo com o registro inicial, o caso foi classificado como suicídio pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos, que solicitou exames periciais para confirmar tanto a identidade quanto a causa da morte.

Morador de Guarulhos e estagiário de Tecnologia da Informação (TI) na Escola Estadual Silvério Bertoni, no Jardim São Paulo, Higor saiu de casa por volta das 6h30 da manhã de quinta-feira (19), sendo visto pela última vez na região do Cocaia. Imagens de câmeras de segurança registraram o jovem passando com a moto elétrica entre 6h46 e 6h52 e apontaram que ele mudou o trajeto habitual ao virar à esquerda na direção do Cabuçu, em vez de seguir à direita rumo à escola.

Conforme relatou a mãe do jovem, Kelly Miranda, Higor costumava enviar mensagem por volta das 6h50 avisando que havia chegado à unidade escolar, o que fez naquela manhã, embora não tenha entrado no prédio. Kelly contou que percebeu que algo estava errado quando ele não voltou no horário de costume, perto das 12h30, e que foi até a escola por volta das 14h sem conseguir falar com ele, descobrindo que o filho não havia ingressado no local.

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A motocicleta elétrica foi encontrada no domingo (22) perto da mata junto ao Parque Estadual da Cantareira, e Kelly prestou depoimento na segunda-feira (23). A família levantou a hipótese de que o estagiário tenha alterado o caminho para fazer algo ou encontrar alguém em segredo, enquanto o pai, o primo Gustavo e outros familiares acompanharam as buscas na mata mantendo a esperança de encontrá-lo com vida até pouco antes da confirmação do óbito, após a mãe também citar o apoio de helicópteros e cães farejadores durante os trabalhos.