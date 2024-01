Jovem desaparecido desde a noite de Réveillon é achado morto em rio

Breno Fonteles dos Santos de 27 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (3) no Rio Itajaí-Açu, em Blumenau, cidade de Santa Catarina. Amigos relataram à polícia que ele estava desaparecido desde a noite de 31 de dezembro, quando comemorava o Réveillon na Avenida Beira-Rio.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Passeio a cavalo termina com corpo de adolescente encontrado enterrado

O corpo foi resgatado pelos Bombeiros durante a manhã após a corporação ser acionada para retirada de um cadáver da água. Breno era natural do estado do Pará e teria, ainda segundo os amigos, saído sozinho para ver os fogos no entorno do rio.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Ao ser retirado da água, o corpo estava vestido com uma camiseta branca e calça jeans. A Polícia Científica deve apurar as causas da morte. Não foi informado se o corpo de Breno apresentava lesões.

Siga o TNOnline no Google News