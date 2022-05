Jovem desaparece e volta com nome de ex tatuado no rosto

Da Redação

A mãe de uma jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado de sua filha, após ela ter ficado desaparecida, e reaparecer com o nome dele tatuado no rosto. O episódio ocorreu em Taubaté, no interior de SP. As informações são do UOL.

O rapaz de 20 anos foi detido após descumprir duas medidas protetivas, ao ter contato com a ex. A mãe da garota revela que essa foi a terceira tatuagem pelo rapaz na vítima com seu nome.

O caso foi registrado no plantão policial e corre em segredo de Justiça devido às medidas protetivas contra o jovem. Ele será investigado pela DDM (Delegacia da Mulher) de Taubaté, a partir desta segunda-feira (23).

“Pela manhã, fui até a rua do rapaz e vi minha filha dentro do carro. Voltei para casa e quando cheguei aqui já a encontrei tentando tapar a tatuagem com maquiagem porque tinha de ir trabalhar. Ali eu desabei”, conta a mãe da garota.

“Ela está com o olho roxo. E ele a forçou a gravar um vídeo autorizando a tatuagem. Minha filha falou que gravou com medo de algo pior acontecer”, continuou, afirmando que a filha foi agredida ao resistir à aplicação da tatuagem.

Depois da ocorrência deste final de semana, a filha tem chorado muito e sua mãe optou por não deixá-la sozinha.

“Ela está com medo, fala em tirar a própria vida. Estou tentando falar para todo o mundo que não sou uma mãe chata impedindo um namoro. É um caso grave que está acontecendo. Ele fala que se ela não for dele, não será de mais ninguém. Não tenho conseguido dormir. Eu não quero ter que enterrar minha filha”, finalizou.