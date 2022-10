Jovem deixa namorada ao descobrir que ela fez ménage com os pais dele

Da Redação

A mãe do rapaz confirmou a história contada pela agora ex-namorada

Um canadense terminou com a namorada após descobrir que, um ano antes do relacionamento ter início, os pais dele tinham feito sexo a quatro com a jovem e uma amiga. A história veio à tona logo depois de um jantar para apresentar a mulher aos sogros. O rapaz, de 19 anos, contou que sentiu um "nervosismo" na namorada, mas atribuiu o comportamento estranho à tensão do primeiro encontro com seus pais.

Foi apenas depois que o casal voltou para a república em que ele morava que a jovem teve coragem de contar que já tinha se relacionado com os sogros, após um "match" em um aplicativo de relacionamentos. O rapaz compartilhou o relato de forma anônima no Reddit, no último dia 9, e disse que o namoro era recente, com apenas um mês, e que a descoberta foi feita após um jantar antecipado de Ação de Graças entre os dois casais, quando a namorada conheceria os sogros. No Canadá, a data é comemorada na segunda segunda-feira de outubro.

"Eu apresentei minha namorada para os meus pais no último final de semana. Nós estávamos oficialmente juntos há só um mês, mas as coisas estavam caminhando muito bem. Eu já tinha conhecido os pais dela e ela queria conhecer os meus. Eu vivo no Canadá, então o Dia de Ação de Graças é neste final de semana. Minha namorada tinha planos e não conseguiria ir, então nós decidimos armar uma comemoração um final de semana antes para que eles tivessem a chance de se conhecer", detalhou.

"Achei que tudo tinha corrido bem, eles pareceram se dar bem com ela. (...) Mas depois que nós voltamos para o meu apartamento, fomos para o meu quarto. — que é o lugar com mais privacidade na casa, já que eu moro com outras pessoas — porque ela disse que tinha algo que queria me contar, e que não podia esperar. Ela apenas entrou e disse que no final do último ano de escola, ela e uma amiga fizeram sexo com os meus pais", afirmou o canadense.

A jovem, que tinha 18 anos na época da relação, disse que a amiga encontrou a mãe do rapaz no Tinder e manifestou interesse no casal, no entanto, demonstrou medo de ir sozinha ao encontro e decidiu convidá-la para ir junto. "Já que estava solteira e pensou que poderia ser divertido", decidiu aceitar.

A mãe do rapaz confirmou a história contada pela agora ex-namorada. Ele narrou ainda, que, apesar de ter se convencido de que o episódio ocorreu apenas uma vez, pôs fim ao relacionamento. "Na manhã seguinte, eu tinha me convencido de que a minha namorada estava enganada e, na verdade, tinha se relacionado com outro casal. Então, eu liguei para minha mãe para falar sobre o assunto. Mas ela acabou me confirmando toda a história e pediu desculpas", afirmou.

O rapaz ainda destacou que já sabia que os pais são adeptos do "swing", em que casais estáveis trocam de parceiros sexuais com consentimento ou até mesmo na companhia do cônjuge, mas se disse chocado com a relação dos dois com pessoas que têm quase a idade do filho.

A postagem foi parar no TikTok e dividiu opiniões. Nos comentários, alguns perfis apoiaram que o canadense se afaste dos pais, afirmando que o comportamento deles com as jovens era "predatório". Outros defenderam o casal e a ex-namorada do rapaz, argumentando que toda a história aconteceu meses antes do relacionamento dele com a moça e que ele deveria ignorar o passado.

"Agora, eu estou completamente enojado e não pretendo visitar meus pais nesse Dia de Ação de Graças. Não é culpa deles, eu sei que não é, mas eu não consigo estar perto deles agora. Eu sei que essa história vai soar completamente insana, mas eu não posso conversar com ninguém na vida real e preciso falar sobre isso em algum lugar porque estou enlouquecendo. Eu sinto que estou vivendo em algum tipo de simulação terrível", completou.

Com informações UOL.

