Jovem de 28 anos morre duas semanas após realizar preenchimento labial

Uma jovem, de apenas 28 anos, morreu duas semanas depois de realizar um preenchimento labial. De acordo com informações, a vítima teria realizado o procedimento estético com uma profissional que ela encontrou nas redes sociais. O caso foi registrado no mês de outubro, na Áustria.

Identificada apenas como Dilber, a jovem teria começado a sentir fortes dores de cabeça após realizar o preenchimento. O marido dela a levou ao médico, mas ela foi liberada. No entanto, o quadro de saúde da jovem piorou e ela precisou ser internada no último dia 13 de outubro.

Dilber morreu no dia seguinte, 14 de outubro, após sofrer insuficiência cardíaca A esteticista que realizou o procedimento desapareceu após o falecimento da jovem. A vítima deixa uma filha de 9 anos.

*Com informações RicMais.

