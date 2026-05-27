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FATALIDADE

Jovem de 27 anos morre durante cirurgia de lipoaspiração

Bárbara Félix sofreu uma parada cardiorrespiratória em hospital de Belo Horizonte

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 17:13:23 Editado em 27.05.2026, 17:13:19
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Jovem de 27 anos morre durante cirurgia de lipoaspiração
Autor Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu na última terça-feira (26) - Foto: Redes Sociais

A vendedora Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu na última terça-feira (26) após sofrer complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração com enxertia glútea no Hospital IMO, localizado no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). A principal suspeita da equipe médica é de que a paciente tenha sofrido uma embolia pulmonar.

-LEIA MAIS: 'Empurrei', confessa homem preso por jogar ex-mulher de penhasco em MG

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Segundo as informações registradas em boletim de ocorrência pela Polícia Militar, o médico responsável relatou que a jovem apresentou uma alteração na capnografia, exame que monitora a ventilação pulmonar, e em seguida sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação, que duraram cerca de 1 hora e 12 minutos, mas Bárbara não resistiu.

A Polícia Civil já realizou perícia no hospital e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) André Roquette para a continuidade das investigações sobre as causas da morte.

Criada pela avó e descrita pela família como uma mulher responsável e determinada, Bárbara tinha o sonho de se mudar do Brasil.

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