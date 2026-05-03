Jovem de 25 anos morre após ser atingida por árvore durante forte temporal

Uma jovem de 25 anos, morreu na manhã de sábado (2) após ser atingida por uma árvore durante um forte temporal no interior de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (1º) e causou ferimentos severos na vítima. Logo após o impacto, a jovem, identificada como Denise Silva Martins, foi socorrida por uma ambulância do município e encaminhada inicialmente para o Hospital de Caridade Sant’Ana.

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No entanto, devido à gravidade do seu estado de saúde, foi necessária a intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a transferência da paciente para o Hospital Bruno Born, localizado na cidade vizinha de Lajeado. Na unidade médica, a equipe de saúde diagnosticou que Denise apresentava um quadro de hemorragia interna grave, consequência direta do peso do eucalipto. Apesar dos esforços para estabilizá-la durante o atendimento, a jovem não resistiu e veio a óbito.



