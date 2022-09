Jovem de 24 anos tem orelha arrancada durante briga com namorada

Da Redação

A suspeita foi detida e encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Ne segunda-feira (05), uma briga de relacionamento saiu do controle e uma jovem, de 24 anos, teve parte da orelha arrancada por mordidas após discussão com a namorada, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Conforme registro policial, o desentendimento entre as mulheres começou depois de uma delas ter ficado com ciúmes da companheira que estava olhando as redes sociais, de madrugada. Em um determinado momento, o bate-boca se tornou agressão física.

Vizinhos ouviram os gritos de socorro da vítima e acionaram a Polícia Militar do município. Quando foi socorrida, a jovem tinha diversas marcas de mordidas por todo o corpo. Segundo boletim de ocorrência, o ferimento mais grave foi encontrado na orelha, parte do membro foi arrancado pela suspeita. As duas mulheres estavam juntas há pouco mais de um ano.

A suspeita, também de 24 anos de idade, foi detida e encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que investiga o caso. A autora da agressão responde por lesão corporal dolosa.

Fonte: Informações do g1.

