Jovem de 24 anos morre enquanto praticava exercícios em parque

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma jovem, de 24 anos, identificada como Vanessa Batista dos Santos, morreu enquanto praticava exercícios no Parque das Águas, em Cuiabá, na manhã de terça-feira (11). O socorro foi acionado e constatou a morte ainda no local. O exame de necrópsia feito pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT) apontou que a causa do óbito foi natural.

continua após publicidade

De acordo com a perícia, a jovem já tinha um problema de saúde, o que pode ter potencializado a morte devido ao esforço com os exercícios. Os detalhes da saúde da vítima e a causa específica da morte devem ser apontados somente no laudo.

-LEIA MAIS: Segurança de padre de Arapongas será reforçada, diz Mitra

continua após publicidade

Segundo a Politec, o prazo para conclusão é de 10 dias. Em seguida, o laudo vai ser encaminhado para a Polícia Civil.

A família da vítima disse que ela era uma jovem saudável e a única reclamação recente foi uma gripe, mas que já estava curada.

Segundo a Polícia Militar, Vanessa estava pulando cordas no local quando começou a passar mal. A vítima foi encontrada por duas pessoas que faziam caminhada no parque e acionaram o socorro. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros tentou reanimá-la, mas não teve êxito.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News