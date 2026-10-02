Jovem de 24 anos morre baleada após policial intervir em tentativa de assalto na zona sul de SP

A jovem Maria Eduarda Santana Nascimento, de 24 anos, morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto na Estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira, 1º. Um policial civil interveio na ocorrência e atirou durante a ação.

O caso aconteceu na altura do número 3.395 da via. O suspeito teria abordado Maria Eduarda em uma moto para assaltá-la quando o investigador da Polícia Civil Pedro Paulo Bassetti interveio. A jovem foi atingida por um disparo, socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Campo Limpo, mas não resistiu.

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A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A apuração aguarda os resultados dos laudos periciais.

Segundo a pasta, Bassetti consta como parte do inquérito, prestou depoimento e continua trabalhando. A SSP afirmou que a Corregedoria busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A agência de eventos com a qual a jovem havia trabalhado publicou uma nota de pesar lamentando a morte e manifestando solidariedade à família, aos amigos e à equipe da qual Maria Eduarda fazia parte.