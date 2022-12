Jovem de 24 anos é detido após agredir Papai Noel

Da Redação

Papai Noel, interpretado por um homem de 63 anos, foi agredido em Flores da Cunha

Na noite de sábado (10), um jovem de 24 anos foi preso depois de agredir um Papai Noel em Flores da Cunha, na Serra do Rio Grande do Sul. O caso foi registrado como vias de fato, sem lesão corporal, e o suspeito foi liberado.

Interpretado por um homem de 63 anos, o Noel deixava a apresentação, que aconteceu na Praça da Bandeira, quando foi surpreendido pelo criminoso. Contratados pela prefeitura, seguranças contiveram o rapaz e acionaram a polícia. De acordo com a Brigada Militar (BM), o ataque não teve motivação clara.

O idoso trabalhava na 26ª edição do evento Sinos de Natal, realizado pelo município. Em nota, a prefeitura manifestou repúdio em razão do ocorrido.

"Prezamos pelo bem-estar da população e queremos que todos aproveitem a programação do 26º Sinos de Natal. A Praça da Bandeira dispõe de uma equipe de segurança durante as festividades, que prontamente controlou o acontecido, com o auxílio da Brigada Militar. As medidas cabíveis para a resolução do fato estão sendo tomadas pelas autoridades competentes", disse em nota.

O Papai Noel, que não teve o nome divulgado, seguiu trabalhando nas festividades do município já no domingo (11). De acordo com a prefeitura, ele passa bem.

Com informações do g1

