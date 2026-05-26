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Jovem de 23 anos pula de carro em movimento e morre atropelada por ônibus

Vítima abriu a porta traseira do veículo e se lançou na pista antes de ser atingida pelo coletivo que vinha logo atrás; Polícia investiga o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 18:33:11 Editado em 26.05.2026, 18:33:07
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Jovem de 23 anos pula de carro em movimento e morre atropelada por ônibus
Autor Vítima foi identificada como Ana Karolina Ferreira - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma jovem de 23 anos, identificada como Ana Karolina Ferreira, morreu atropelada e arrastada por um ônibus na madrugada desta segunda-feira (25), na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teria aberto a porta e se jogado de uma caminhonete em movimento minutos antes de ser atingida pelo coletivo.

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O acidente foi registrado no quilômetro 86,9 da rodovia, no sentido interior do estado. A PRF informou que Ana Karolina estava no banco de trás da caminhonete, acompanhada de outra mulher. Por motivos ainda sob investigação, ela se lançou na pista e acabou sendo atingida pelo ônibus que trafegava logo em seguida. A violência do impacto fez com que a jovem fosse arrastada por um trecho de aproximadamente 100 metros, não resistindo aos ferimentos.

O motorista da caminhonete, um homem de 34 anos, foi detido no local. Os agentes rodoviários constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas confessou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O condutor do ônibus envolvido no acidente foi submetido ao teste, que confirmou resultado negativo para o consumo de álcool.

Após a ocorrência, o motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia de Camaragibe, também no Grande Recife. A Polícia Civil confirmou que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de condução de veículo sob efeito de embriaguez e envolvimento em acidente de trânsito com vítima fatal. As diligências e perícias seguem em andamento para o esclarecimento total das circunstâncias que levaram a jovem a cair do veículo.

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