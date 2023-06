Jovem de 23 anos morre após passar mal durante treino em academia

Siga o TNOnline no Google News

Uma jovem de 23 anos, identificada como Milena de Medeiros Silva, morreu após passar mal durante um treino em uma academia nessa segunda-feira (19). O fato ocorreu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e, conforme a família da vítima, ela não apresentava problemas de saúde.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência. Conforme as autoridades, o jovem começou a passar mal por volta das 17h, quando realizava uma série de exercícios físicos. No boletim de ocorrência consta que Milena teve convulsões.

As pessoas que estavam no estabelecimento, entre elas enfermeiros, realizaram massagens cardíacas na aluna até que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse.

Os socorristas chegaram no local e avaliaram o estado de Milena. O Samu informou que ela estava em parada cardiorrespiratória, então, várias manobras de ressuscitação foram feitas.

A vítima foi encaminhada rapidamente para a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu e morreu em torno das 18h45.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a suposta causa foi infarto agudo do miocárdio e/ou tromboembolismo pulmonar.



O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames que determinem a causa da morte.

Com informações do G1.

