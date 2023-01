Jovem de 23 anos mata sósia para simular a própria morte

Da Redação

Mulher que, segundo a polícia da Alemanha, foi assassinada por mulher com aparência similar para enganar familiares

Uma mulher de 23 anos com nacionalidade alemã e iraquiana é suspeita de matar uma jovem com a aparência muito similar à dela para forjar a própria morte, informou nesta terça-feira (31), a polícia da Alemanha. Conforme a investigação, a suposta assassina tinha problemas familiares e queria fugir dos parentes.

A polícia passou mais de seis meses investigando o caso, aberto após o corpo de uma mulher de 23 anos ser encontrado dentro de um carro no sul em Ingolstadt, no sul da região de Baviera, em 16 de agosto de 2022. Inicialmente, os investigadores acreditaram que a vítima era a dona do veículo, pois sua família alegou reconhecê-la.

Ao efetuar a autópsia no dia seguinte, no entanto, a polícia descobriu que a vítima era outra mulher. Os policiais de Ingolstadt estão ligando os pontos do que poderia ser um macabro plano arquitetado pela jovem, com a ajuda de um jovem do Kosovo de 23 anos, que também vivia na cidade.

Os dois suspeitos estão presos desde agosto - como a suposta assassina ainda não foi condenada, a polícia não divulgou imagens dela. "Os investigadores partem do princípio de que a suspeita queria desaparecer por conta de alguns problemas familiares e simular sua morte", revelou a polícia local na segunda-feira (30).

Os investigadores não esclareceram quais seriam os problemas que ela enfrentaria com a família. Conforme a polícia, os suspeitos haviam "decidido buscar na internet uma mulher que se parecesse com a alemã-iraquiana, matá-la e colocá-la de uma maneira que levassem seu corpo como (se fosse) a suspeita".

Antes do assassinato, a alemã-iraquiana teria entrado em contato com vários potenciais alvos "que se parecessem com ela, através de várias contas em redes sociais, para as encorajar a encontrarem-se com ela, fazendo falsas promessas", segundo a polícia. No final, ela marcou um encontro em 16 de agosto com uma das mulheres, que futuramente seria a vítima, em Heilbronn (sul).

Segundo informações da polícia, no caminho de volta, os suspeitos fizeram a vítima descer do veículo e a mataram com várias facadas dentro de uma mata.

