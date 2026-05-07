TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
TRAGÉDIA

Jovem de 22 anos morre esmagado por caminhão no sul de Santa Catarina

Vítima realizava a manutenção dos rodados dianteiros quando a estrutura cedeu na noite de quarta-feira (07), em Tubarão

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 20:39:54 Editado em 07.05.2026, 20:39:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem de 22 anos morre esmagado por caminhão no sul de Santa Catarina
Autor As equipes de resgate foram acionadas por volta das 19h30 - Foto: Corpo de Bombeiros

Um jovem de 22 anos morreu esmagado por um caminhão na noite de quarta-feira (6), no município de Tubarão, no sul de Santa Catarina. O acidente de trabalho ocorreu enquanto a vítima atuava na colocação dos rodados dianteiros de um veículo em uma empresa de pneus localizada no bairro São João.

LEIA MAIS: Mulheres paraguaias são resgatadas de prostíbulo no PR após denúncia de cárcere privado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador utilizava um equipamento hidráulico para elevar o cavalo trator quando os calços de sustentação se deslocaram. A falha fez com que a pesada estrutura escorregasse e despencasse sobre o jovem, prensando o seu corpo na altura da cintura.

As equipes de resgate foram acionadas por volta das 19h30, mas, ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem sinais vitais. Para conseguir acessar e retirar o corpo debaixo do veículo, os bombeiros precisaram aplicar técnicas de desencarceramento com o uso de novos calços de segurança. A ocorrência também mobilizou guarnições da Polícia Militar (PM) e do Instituto Geral de Perícias (IGP), e o corpo ficou sob a responsabilidade da Polícia Científica para os trâmites legais e de investigação.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV