Jovem de 22 anos morre esmagado por caminhão no sul de Santa Catarina

Um jovem de 22 anos morreu esmagado por um caminhão na noite de quarta-feira (6), no município de Tubarão, no sul de Santa Catarina. O acidente de trabalho ocorreu enquanto a vítima atuava na colocação dos rodados dianteiros de um veículo em uma empresa de pneus localizada no bairro São João.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador utilizava um equipamento hidráulico para elevar o cavalo trator quando os calços de sustentação se deslocaram. A falha fez com que a pesada estrutura escorregasse e despencasse sobre o jovem, prensando o seu corpo na altura da cintura.

As equipes de resgate foram acionadas por volta das 19h30, mas, ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem sinais vitais. Para conseguir acessar e retirar o corpo debaixo do veículo, os bombeiros precisaram aplicar técnicas de desencarceramento com o uso de novos calços de segurança. A ocorrência também mobilizou guarnições da Polícia Militar (PM) e do Instituto Geral de Perícias (IGP), e o corpo ficou sob a responsabilidade da Polícia Científica para os trâmites legais e de investigação.