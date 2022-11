Jovem de 22 anos morre eletrocutado enquanto fazia manutenção de calha

Da Redação

O jovem chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde do município baiano, mas não resistiu aos ferimentos

Um jovem, de 22 anos, morreu eletrocutado enquanto realizava a manutenção de uma calha da casa em que morava, na cidade de Barro Alto, a cerca de 506 quilômetros de Salvador, na Bahia.

O acidente fatal aconteceu nesta quinta-feira (03). Conforme a Polícia Civil (PC), responsável por investigar o caso, a vítima teria encontrado e encostado em um fio de alta tensão enquanto trabalhava. O homem foi identificado como Gustavo Ferreira Novaes.

Conforme informações do g1, o jovem chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde do município baiano, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Barro Alto, que expediu as guias para remoção e perícia do corpo da vítima.





Fonte: Informações do g1.

