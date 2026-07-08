Jovem de 22 anos faz pouso de emergência após instrutor pular de avião durante aula
Incidente ocorreu com um modelo Cessna 150 na cidade argentina de Toledo. Instrutor foi encontrado morto
Uma aluna de aviação de 22 anos conseguiu realizar o pouso de um avião em segurança após o seu instrutor se jogar da aeronave em pleno ar no último sábado (4), na cidade de Toledo, na Argentina. O corpo do instrutor, identificado como Leandro Bertazzo, foi encontrado sem vida em uma área próxima ao local do incidente.
A jovem, que já possuía licença para pilotar e realizava o trajeto para acumular horas de voo em um modelo Cessna 150 de dois lugares, relatou às autoridades que o homem afirmou que ela sabia o que tinha de fazer instantes antes de saltar.
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Após ficar sozinha no avião, a aluna entrou em contato com a torre de comando, assumiu o controle total da aeronave e conseguiu aterrissar sem ferimentos. O caso agora está sob investigação da Justiça federal argentina, que aguarda a conclusão de um relatório oficial elaborado pela Junta de Investigação da Aviação Civil para esclarecer as dinâmicas do ocorrido.
O diretor da escola de aviação em que o piloto trabalhava, Eduardo Álvarez, expressou surpresa com o caso, descrevendo o funcionário como uma pessoa amável e ressaltando que não havia qualquer indício de que ele pudesse tomar uma atitude dessa natureza.
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