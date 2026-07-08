Jovem de 22 anos faz pouso de emergência após instrutor pular de avião durante aula

Uma aluna de aviação de 22 anos conseguiu realizar o pouso de um avião em segurança após o seu instrutor se jogar da aeronave em pleno ar no último sábado (4), na cidade de Toledo, na Argentina. O corpo do instrutor, identificado como Leandro Bertazzo, foi encontrado sem vida em uma área próxima ao local do incidente.

A jovem, que já possuía licença para pilotar e realizava o trajeto para acumular horas de voo em um modelo Cessna 150 de dois lugares, relatou às autoridades que o homem afirmou que ela sabia o que tinha de fazer instantes antes de saltar.

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Após ficar sozinha no avião, a aluna entrou em contato com a torre de comando, assumiu o controle total da aeronave e conseguiu aterrissar sem ferimentos. O caso agora está sob investigação da Justiça federal argentina, que aguarda a conclusão de um relatório oficial elaborado pela Junta de Investigação da Aviação Civil para esclarecer as dinâmicas do ocorrido.

O diretor da escola de aviação em que o piloto trabalhava, Eduardo Álvarez, expressou surpresa com o caso, descrevendo o funcionário como uma pessoa amável e ressaltando que não havia qualquer indício de que ele pudesse tomar uma atitude dessa natureza.

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