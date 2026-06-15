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INVESTIGAÇÃO

Jovem de 22 anos é encontrado morto com corpo carbonizado no litoral de SC

Leonardo Vieira Saqui foi encontrado no Balneário Campo Bom, em Jaguaruna, no litoral sul do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 18:54:54 Editado em 15.06.2026, 18:54:45
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Jovem de 22 anos é encontrado morto com corpo carbonizado no litoral de SC
Autor Leonardo Vieira Saqui - Foto: REPRODUÇÃO

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga como homicídio doloso a morte de Leonardo Vieira Saqui, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado na manhã do último domingo (14) no Balneário Campo Bom, em Jaguaruna, no litoral sul do estado. A identidade do jovem, que era morador do município catarinense de Morro da Fumaça, foi confirmada oficialmente pelas autoridades na segunda-feira (15). De acordo com o delegado Lucas de Sá Rezende, responsável pelo caso, o cadáver da vítima apresentava indícios claros de morte violenta, o que fundamentou a linha principal de apuração.

- LEIA MAIS: Esposa encontra corpo do marido carbonizado em chácara em SC

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Até o momento, a motivação do crime e a possível identidade de suspeitos não foram divulgadas pela polícia para não comprometer o andamento das diligências, que seguem em curso para esclarecer as circunstâncias exatas do assassinato. O caso gerou forte comoção regional e nas redes sociais, onde familiares e amigos publicaram diversas mensagens de luto e homenagens de despedida. Nas publicações, o rapaz foi descrito pelos conhecidos como um "menino de ouro", de bom coração e muito querido por toda a comunidade.


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balneário Campo Bom homicídio doloso Impacto Social Jaguaruna morte violenta Polícia Civil SC
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