Jovem de 22 anos é encontrado morto com corpo carbonizado no litoral de SC

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga como homicídio doloso a morte de Leonardo Vieira Saqui, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado na manhã do último domingo (14) no Balneário Campo Bom, em Jaguaruna, no litoral sul do estado. A identidade do jovem, que era morador do município catarinense de Morro da Fumaça, foi confirmada oficialmente pelas autoridades na segunda-feira (15). De acordo com o delegado Lucas de Sá Rezende, responsável pelo caso, o cadáver da vítima apresentava indícios claros de morte violenta, o que fundamentou a linha principal de apuração.

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Até o momento, a motivação do crime e a possível identidade de suspeitos não foram divulgadas pela polícia para não comprometer o andamento das diligências, que seguem em curso para esclarecer as circunstâncias exatas do assassinato. O caso gerou forte comoção regional e nas redes sociais, onde familiares e amigos publicaram diversas mensagens de luto e homenagens de despedida. Nas publicações, o rapaz foi descrito pelos conhecidos como um "menino de ouro", de bom coração e muito querido por toda a comunidade.



