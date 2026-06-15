Jovem de 22 anos é achado morto com corpo carbonizado em praia de SC

Um corpo encontrado carbonizado na manhã de domingo (14) no Balneário Campo Bom, em Jaguaruna (SC), no Sul de Santa Catarina, foi identificado como Leonardo Vieira Saqui, 22 anos, morador de Morro da Fumaça (SC). A Polícia Civil confirmou a identificação nesta segunda-feira (15) e investiga o caso como homicídio doloso.

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Segundo o delegado Lucas de Sá Rezende, responsável pela investigação, ainda não há informações sobre autoria ou motivação do crime. A perícia cadavérica ainda não foi concluída, mas a corporação trabalha com a hipótese inicial de homicídio doloso. O corpo apresentava sinais de carbonização e indícios de morte violenta.



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A área foi isolada para trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia e coleta de evidências. A investigação segue em andamento.

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Familiares e amigos de Leonardo prestaram homenagens nas redes sociais. O descreveram como pessoa querida e de bom coração. Uma tia escreveu: meu sobrinho, que Deus te guarde, quem te conhecia sabe do grande coração que tinha. Outros amigos o lembraram como um menino de ouro e guri de um coração muito bom, querido por todos.

O velório aconteceu na Capela Mortuária de Linha Torres, em Morro da Fumaça (SC). A celebração de exéquias foi realizada às 16h desta segunda-feira (15), seguida do sepultamento no Cemitério Municipal de Morro da Fumaça.