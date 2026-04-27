Jovem de 22 anos desenvolve câncer de pulmão agressivo após uso de vape

Uma jovem de 22 anos, residente em Manchester, no Reino Unido, passou a usar a própria experiência como forma de alertar sobre os possíveis riscos associados ao cigarro eletrônico. Kayley Boda relatou que começou a utilizar vape aos 15 anos e, anos depois, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Após ser submetida a cirurgia e sessões de quimioterapia, ela recebeu a notícia de que a doença havia retornado.

📰LEIA MAIS: Queda de mulher de prédio no centro de Apucarana mobiliza bombeiros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso ganhou repercussão internacional por envolver uma paciente tão jovem. Segundo a própria Kayley, médicos destacaram que esse tipo de diagnóstico costuma ser mais comum em pessoas mais velhas, o que torna a situação atípica.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa britânica, os primeiros sintomas surgiram em 2025, quando a jovem passou a apresentar tosse com muco escuro e de aspecto incomum. Inicialmente, ela associou o quadro ao uso frequente de vape. Com o passar do tempo, no entanto, os sintomas se intensificaram, incluindo episódios de tosse com sangue, o que a levou a buscar atendimento médico.

Exames de imagem identificaram uma mancha no pulmão direito. Após a realização de testes complementares e biópsia, foi confirmado o diagnóstico de câncer de pulmão, inicialmente classificado como estágio 1. Durante o procedimento cirúrgico para retirada de parte do pulmão e de linfonodos próximos, contudo, os médicos encontraram células cancerígenas em seis gânglios linfáticos, o que levou à reclassificação da doença para estágio 3.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No período pós-operatório, Kayley iniciou tratamento quimioterápico e relatou ter enfrentado efeitos colaterais severos. Em fevereiro de 2026, exames indicaram ausência de sinais detectáveis da doença. No mês seguinte, porém, ela voltou a procurar atendimento médico após sentir fortes dores no peito.

A equipe de saúde identificou um derrame pleural — acúmulo de líquido entre o pulmão e a parede torácica. A análise do material revelou a presença de células cancerígenas no revestimento pulmonar, indicando a recidiva do tumor.

Até o momento, não há confirmação de que o uso de vape tenha sido a causa direta do câncer. Segundo a paciente, os médicos não apontaram um fator único, embora tenham ressaltado que o hábito de fumar ou vaporizar substâncias pode prejudicar a saúde pulmonar. Especialistas destacam que os cigarros eletrônicos expõem o organismo à nicotina e a compostos químicos potencialmente tóxicos, e que ainda existem estudos em andamento sobre seus efeitos a longo prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o diagnóstico, Kayley afirmou ter abandonado o uso do vape e passou a incentivar pessoas próximas a fazerem o mesmo. O caso reacende o debate sobre o crescimento do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes e jovens adultos.

Profissionais de saúde reforçam a importância de buscar avaliação médica diante de sintomas respiratórios persistentes, como tosse prolongada, secreção incomum, presença de sangue ao tossir ou dor no peito.

Informações: Metrópoles

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

