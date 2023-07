Jovem de 22 anos assassinada pelo ex-namorado estava grávida

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A jovem de 22 anos, morta pelo ex-namorado, estava grávida e tinha o sonho de ser cantora. Karla Sonego da Rosa foi morta a tiros nessa segunda-feira (24), em Turvo, no Sul de Santa Catarina.

continua após publicidade

O suspeito foi preso em flagrante e, segundo a polícia, outras duas pessoas são investigadas por suposto envolvimento no caso.

- LEIA MAIS: Homem é executado com vários tiros em Foz do Iguaçu

continua após publicidade

Nas redes sociais, Karla aparece em diversos vídeos cantando com as amigas e compartilhando momentos com o filho de três anos. Em uma publicação de fevereiro, por exemplo, a jovem comemorou o aniversário de três anos de uma das crianças. Além disso, ela dizia que era uma “cantora em andamento". Um dos últimos vídeos postados, ela aparece cantando em um bar.

Conforme o delegado Jair Duarte, a jovem estava grávida do suspeito e faria aniversário nesta terça-feira (25). O período da gestação, no entanto, não foi divulgado.

Ainda segundo o delegado, Karla já tinha sido vítima de violência doméstica em outro relacionamento. O homem, inclusive, teria sido assassinado após tentar matar a jovem.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Em relação ao crime desta segunda-feira, o delegado explica que o casal teria se separado há cerca de duas semanas. Ele foi até a casa dela, trancou o filho da vítima em um quarto, e atirou em Karla, que não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas teriam relatado, ainda, que o homem mandou mensagens para conhecidos contando que matou a ex-namorada. Ele foi preso em flagrante com a arma utilizada no crime. Outras duas pessoas também são investigadas.

Siga o TNOnline no Google News