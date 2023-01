Jovem de 21 anos morre ao cair de varanda de prédio durante festa

Da Redação

A morte de Isis está sendo investigada pela Polícia Civil

Uma festa em um apartamento do Edifício Century Plaza, em Águas Claras, no Distrito Federal, terminou em tragédia após uma jovem, de 21 anos, cair do 5º andar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme as investigações, havia um grupo de pessoas festando em um apartamento do 5º andar, e Isis Tabosa Araújo, vítima que morreu na queda, estava entre elas. Ela perdeu a vida após tentar passa da sacada do imóvel em que estava para a varanda ao lado.

Pessoas que presenciaram a queda ligaram rapidamente para o Corpo de Bombeiros, pedindo socorro. Assim que as equipes chegaram no local, tentaram reanimar Isis, mas não obtiveram sucesso, pois ela não apresentava sinais vitais.

No momento em que sofreu o acidente, Isis utilizava apenas uma calcinha e um top. A coluna Na Mira, do site Metrópoles, conversou com moradores do prédio, que disseram ter ouvido gritos para que a jovem não tentasse passar para outra varanda.

Segundo essas mesmas testemunhas, houve uma fatalidade. Elas acreditam que Isis tenha se desequilibrado ao fazer o movimento arriscado.



A Polícia Militar e equipes da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) foram acionadas. O grupo que estava no apartamento e curtia a festa foi identificado e chamado à delegacia para prestar depoimento.

Um morador do prédio ouvido pela coluna chegou a afirmar que a impressão é de que a jovem parecia fugir de alguém e, por isso, tentou passar de uma varanda para outra. No entanto, essa e outras versões ainda são apuradas pela PCDF.

Com informações do Metrópoles.

